"Они будут масштабными": в ЕС рассказали о санкциях против России
Европейский союз работает над новым пакетом санкций против Российской Федерации. Ограничения обещают быть большими, серьезными и масштабными".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вицепрезидента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"Пакеты санкций (против РФ - ред.) разрабатываются. Они будут большими, серьезными, масштабными. Они будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов", - заявил Домбровскис.
Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, сейчас он не имеет возможности раскрыть все подробности пакета санкций, однако отметил, что ограничения будут масштабными.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.
Также РБК-Украина сообщало, что Штаты могут ввести против России санкции, которые уничтожат дотла ее экономику.