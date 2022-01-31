"Вони будуть масштабними": у ЄС розповіли про санкції проти Росії

Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти Російської Федерації. Обмеження обіцяють бути "великими, серйозними й масштабними".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Пакети санкцій (проти РФ - ред.) розробляються. Вони будуть великими, серйозними, масштабними. Вони будуть торкатися як персоналій, так і економічних, торгівельних та фінансових моментів", - заявив Домбровскіс.

Як відзначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, наразі він не має можливості розкрити усі подробиці пакету санкцій, однак зауважив, що обмеження будуть масштабними.