UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

OneWeb запустила останню партію супутників для глобального інтернету

Фото: OneWeb запустила 36 супутників для глобального інтернету (flickr.com quintanomedia)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 березня, компанія OneWeb, що є конкурентом Starlink Ілона Маска, запустила останні 36 супутників зі свого початкового "сузір'я" з 616 супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Сузір'я" з 616 супутників дозволить OneWeb запропонувати глобальне широкосмугове інтернет-покриття вже цього року.

За словами генерального директора компанії Ніла Мастерсона, зараз компанія має достатньо швидкісних космічних апаратів на орбіті, щобвже у травні запропонувати широкосмуговий доступ для бізнесу та урядових клієнтів у 48 штатах США, а до кінця 2023 року - глобальне покриття.

Запуск є важливою віхою в новій космічній гонці, яка має на меті оперезати Землю тисячами низьколітаючих космічних апаратів для широкосмугового зв'язку.

Нагадаємо, створення інфраструктури супутникового інтернету OneWeb обійдеться в понад як 3 мільярди доларів.

Раніше ми писали, що компанія OneWeb відмовилась співпрацювати з Роскомосом. Та навіть призупинила всі запуски з Байконуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет