Совет директоров OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура
Совет директоров британской компании OneWeb принял решение о приостановлении запусков ракет с космодрома Байконур. Ближайший запуск ожидался 5 марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт OneWeb.
5 марта ожидался запуск российской ракеты-носителя "Союз-2" с британским спутником связи.
Между тем в России угрожают якобы не вернуть компании деньги в случае отмены сделки.
"Контракт оплачен в полной мере, мы деньги за него получили. Из-за форс-мажорных обстоятельств, возникших вследствие агрессивной политики Запада и санкций, применявшихся в отношении России, эти деньги останутся в России", - заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут ввести санкции всех госкомпаний России, включая "Газпром".
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