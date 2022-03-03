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Совет директоров OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 12:49
Совет директоров OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура Фото: Совет директоров OneWeb приостанавливает все запуски с Байконура (twitter.com/OneWeb)
Автор: Сергей Пышкин

Совет директоров британской компании OneWeb принял решение о приостановлении запусков ракет с космодрома Байконур. Ближайший запуск ожидался 5 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт OneWeb.

5 марта ожидался запуск российской ракеты-носителя "Союз-2" с британским спутником связи.

Между тем в России угрожают якобы не вернуть компании деньги в случае отмены сделки.

"Контракт оплачен в полной мере, мы деньги за него получили. Из-за форс-мажорных обстоятельств, возникших вследствие агрессивной политики Запада и санкций, применявшихся в отношении России, эти деньги останутся в России", - заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут ввести санкции всех госкомпаний России, включая "Газпром".

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