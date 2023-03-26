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OneWeb запустила последнюю партию спутников для глобального интернета

Фото: OneWeb запустила 36 спутников для глобального интернета (flickr.com quintanomedia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 марта, компания OneWeb, являющаяся конкурентом Starlink Илона Маска, запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Созвездие" из 616 спутников позволит OneWeb предложить глобальное широкополосное интернет-покрытие уже в этом году.

По словам генерального директора компании Нила Мастерсона, сейчас компания имеет достаточно скоростных космических аппаратов на орбите, чтобы уже в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США, а к концу 2023 года - глобальное покрытие.

Запуск является важной вехой в новой космической гонке, которая имеет целью опоясать Землю тысячами низколетающих космических аппаратов для широкополосной связи.

Напомним, создание инфраструктуры спутникового интернета OneWeb обойдется более чем в 3 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что компания OneWeb отказалась сотрудничать с Роскомосом. И даже приостановила все запуски из Байконура.

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