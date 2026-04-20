OnePlus представила Ace 6 Ultra з магнітним геймпадом: як виглядає смартфон-трансформер

Головною особливістю Ace 6 Ultra став знімний геймпад. Розробники зазначають, що девайс "кардинально змінює досвід мобільного геймінгу".

Характеристики новинки:

Механічний відгук - кнопки та тригери мають частоту опитування 1000 Гц і затримку лише 1,8 мс, що швидше за більшість звичайних геймпадів. Ергономіка - геймпад має заокруглені ручки для зручного хвату під час багатогодинних сесій.

OnePlus Ace 6 Ultra у поєднанні з геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)

Топове залізо

Смартфон спроєктований так, щоб підтримувати стабільний FPS у найважчих тайтлах 2026 року:

Процесор Dimensity 9500 - новітній чіп від MediaTek, який за продуктивністю випереджає більшість актуальних флагманів. Магнітне охолодження - на задню панель кріпиться активний кулер із вентилятором, який напряму охолоджує процесор через спеціальний конектор.

OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)

Рекордна батарея та швидка зарядка

Завдяки кремнієво-вуглецевій технології OnePlus вмістила у смартфон акумулятор ємністю 8500 мА-год. Що отримав смартфон:

Автономність - такої ємності вистачить на цілий день безперервного геймінгу на високих налаштуваннях.

Швидку зарядку 100 Вт - попри величезний об'єм, гаджет заряджається до 100% менш ніж за годину. Ергономічний порт - роз'єм USB-C розташований так, щоб кабель не заважав тримати пристрій горизонтально під час гри.

OnePlus Ace 6 Ultra надійде у продаж наприкінці квітня. Очікується, що на глобальному ринку модель може з'явитися під назвою OnePlus 14R або як спеціальна ігрова версія серії Nord.