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One euro bar. Екс-зірка УПЛ гратиме за рідний клуб фактично безкоштовно

Фото: Нікола Калініч на тренуванні "білих" (facebook.com/hnkhajduk)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард збірної Хорватії Нікола Калініч повернувся в рідний "Хайдук" зі Спліта на заході ігрової кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний нападник працевлаштувався вдома. Він утретє в кар'єрі захищатиме кольори "білих".

Калініч уклав контракт до кінця нинішнього сезону. За "Хайдук" форвард виступатиме під 9-м номером. Керівництво хорватського гранда запросило ветерана з метою здобути чемпіонський титул. Наразі "Хайдук" іде в лідерах чемпіонату з 6-очковим відривом.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, Калініч відновив виступи за символічну плату. У лавах "Хайдука" він зароблятиме лише 1 євро на місяць. Сам форвард назвав договір "найлегшим за останні 3 роки".

Калініч – вихованець "білих". У рідному колективі він дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 2005/06. Пізніше захищав кольори "Пули" та "Шибеника" на правах оренди, англійського "Блекберна", "Дніпра" (2011-2015 рр.), італійських "Фіорентини", "Мілана", "Роми", "Верони" та мадридського "Атлетіко".

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