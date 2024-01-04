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One euro bar. Экс-звезда УПЛ будет играть за родной клуб фактически бесплатно

Фото: Никола Калинич на тренировке "белых" (facebook.com/hnkhajduk)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард сборной Хорватии Никола Калинич вернулся в родной "Хайдук" из Сплита на закате игровой карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний нападающий трудоустроился дома. Он в третий раз в карьере будет защищать цвета "белых".

Калинич заключил контракт до конца нынешнего сезона. За "Хайдук" форвард будет выступать под 9-м номером. Руководство хорватского гранда пригласило ветерана с целью завоевать чемпионский титул. "Хайдук" идет в лидерах чемпионата с 6-очковым отрывом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Калинич возобновил выступления за символическую плату. В рядах "Хайдука" он будет зарабатывать всего 1 евро в месяц. Сам форвард назвал договор "самым легким за последние 3 года".

Калинич – воспитанник "белых". В родном коллективе он дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2005/06. Позже защищал цвета "Пулы" и "Шибеника" на правах аренды, английского "Блэкберна", "Днепра" (2011-2015 гг.), итальянских "Фиорентины", "Милана", "Ромы", "Вероны" и мадридского "Атлетико".

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