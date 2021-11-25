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Кулеба о необходимости нормандской встречи: нужно оживить мирный процесс

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 19:00
Кулеба о необходимости нормандской встречи: нужно оживить мирный процесс Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул необходимость нормандской встречи. Глава МИД отметил, что она нужна для оживления мирного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран нормандского формата, чтобы оживить процесс мирного урегулирования", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина, Германия, Франция и Россия должны провести переговоры на уровне глав государств. Кулеба напомнил, что немецкий, французский и украинский лидеры - Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - сделали ряд предложений президенту РФ Владимиру Путины о саммите в нормандском формате.

"Российская сторона так и не согласилась ни на саммит, ни на встречу министров иностранных дел", - резюмировал глава МИД.

Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако российская сторона отказалась.

Отметим, на этом фоне у президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи.

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