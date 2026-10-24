В Омську вирує масштабна пожежа після атаки ЗСУ: під ударом хімзавод (відео)

За словами очевидців, безпілотники ЗСУ дісталися до Омська, який знаходиться на відстані понад 2500 км. від кордону України.

Після влучання у російському місті почалася масштабна пожежа.

Згідно з останніми даними, цього разу під удари Сил оборони України потрапив завод "Омський каучук" - його одразу охопив вогонь.

На тлі останніх подій російська влада офіційно підтвердила, що їхня ППО намагається відбити новий повітряний напад ЗСУ. Скільки дронів вдалося знешкодити - поки не розкривають.

З заявою з цього приводу вже виступив місцевий губернатор Віталій Хоценко.

"Сили ППО Міноборони Росії продовжують відбивати атаку ворожих безпілотників. Наразі БпЛА противника досягли північного промислового вузла. На місці працюють екстрені служби. Прошу зберігати спокій, про всі підозрілі ситуації повідомляти за телефоном 112", - написав він.

Про перші наслідки українських ударів Хоценко поки не розповідає.

Що відомо про російський хімічний завод "Омський каучук"

Це велике підприємство нафтохімічної промисловості, яке працює з 1962 року. Воно входить до групи компаній "Титан" і є одним із провідних російських виробників синтетичного каучуку.

Завод виробляє синтетичний каучук, який використовують, зокрема, у виробництві шин та гумових виробів. Також підприємство випускає фенол, ацетон, ізопропіловий спирт і компоненти для автомобільного пального.

Підприємство має важливе значення для російської хімічної промисловості. Його продукцію використовують у різних галузях, зокрема в автомобільній промисловості та виробництві хімічних матеріалів. Завод працює на великій промисловій території.