После "Омикрона" временно наступит затишье, - ВОЗ

Вероятно, что после" Омикрона " пандемия коронавируса пойдет временно на спад в Европе. Это произойдет благодаря общему иммунитету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Franche 24.
По словам директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, после "Омикрона" возможно затишье в течение нескольких недель, или же месяцев благодаря общему иммунитету, который выработался в результате вакцинации и перенесенного заболевания.
В то же время это не означает завершения пандемии, как заметил Клюге.
"Эндемичный означает, что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял", - отметил представитель ВОЗ.
Напомним, РБК-Украина объясняло, что такое эндемическая инфекция.
Также в ВОЗ рассказали, когда пандемия коронавируса сможет перейти к фазе эндемии.