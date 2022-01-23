Після "Омікрону" тимчасово настане затишшя, - ВООЗ

За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після "Омікрону" можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.

Водночас це не означає завершення пандемії, як зауважив Клюге.

"Ендемічний означає, що ми можемо передбачити, що станеться, а цей вірус вже не раз дивував", - зазначив представник ВООЗ.