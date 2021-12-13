"Омикрон" в течение 48 часов станет доминирующим в Лондоне, - Минздрав Британии

В Англии ухудшается ситуация с новым штаммом "Омикрон". Уже в течение двух суток южноафриканский вариант станет доминирующим в Лондоне.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида - в стране еще ни один из вариантов коронавируса не распространялся столь быстро.

"В то время как на "Омикрон" приходится более 20 процентов случаев заражений в Англии, мы уже наблюдали его рост до более чем 44% в Лондоне и ожидаем, что в ближайшие 48 часов он станет доминирующим вариантом Covid-19 в столице", - добавил Джавид.