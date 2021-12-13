RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Омікрон" протягом 48 годин стане домінуючим в Лондоні, - МОЗ Британії

Автор: Сергій Пишкін

В Англії погіршується ситуація з новим штамом "Омікрон". Вже протягом двох діб південноафриканський варіант стане домінуючим у Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови МОЗ Великобританії Саджіда Джавіда - в країні ще жоден з варіантів коронавірусу не поширювався настільки швидко.

"У той час як на "Омікрон" припадає понад 20 відсотків випадків заражень в Англії, ми вже спостерігали його зростання до більш ніж 44% у Лондоні і очікуємо, що у найближчі 48 годин він стане домінуючим варіантом Covid-19 у столиці", - додав Джавід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні, новий штам коронавірусу "Омікрон", може з'явитися вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛондон