"Омикрон" стал доминирующим в Португалии

В то же время количество умерших и госпитализаций по-прежнему остается "стабильным" в стране.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в стране вновь возросло количество новых случаев заражений на новый штамм коронавируса.

По состоянию на 25 декабря, в Португалии было выявлено 12 943 случаев заражений, что стало антирекордом для страны. Последний раз такое количество фиксировали 29 января.

Власти, со своей стороны, отмечают, что всплеск заболевания вероятно связан с новогодними праздниками.