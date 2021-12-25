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"Омікрон" став домінуючим у Португалії

Автор: Сергій Пишкін

Штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим у Португалії. Близько 61,5% випадків заражень цієї середи належить саме новому варіанту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Publico.

Водночас кількість померлих й госпіталізацій й надалі залишається "стабільною" в країні.

Попри високий рівень вакцинації, в країні знову зросла кількість нових випадків заражень через новий штам коронавірусу.

Станом на 25 грудня, в Португалії було виявлено 12 943 випадків заражень, що стало антирекордом для країни. Востаннє таку кількість фіксували 29 січня.

Влада, зі свого боку, відзначає, що сплеск захворювання ймовірно пов’язаний з новорічними святами.

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ПортугалияКоронавірус