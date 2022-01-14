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Есть условие. Ученые объяснили, когда штамм "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты"

Новина українською →
Китай, Пятница 14 января 2022 14:31
Есть условие. Ученые объяснили, когда штамм "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" Фото: ученые объяснили, когда штамм "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайские ученые выяснили в каких случаях штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты". Это происходит тогда, когда среди населения есть большое количество лиц, имеющих иммунитет к варианту "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс bioRxiv.

Указано, соответствующее исследование проводилось на сирийских хомяках.

В частности, выяснилось, что штамм "Дельта" является более жизнеспособным, чем "Омикрон", однако только в тех случаях, когда у большинства животных отсутствовал иммунитет к этому варианту.

Кроме этого, в ходе исследования стало известно, что заражение хомяков штаммом "Дельта" привело к потере веса на 4-10% к четвертому дню и на 10-17% к шестому.

Впрочем, заражение хомяков двумя разными запасами "Омикрона" не понесло за собой новой потери веса. Даже при введении высоких доз.

Также, по выводам специалистов, при наличии популяционного иммунитета штамм "Омикрон" на 10-20% превышал "Дельту" по степени скорости распространения.

Напомним, как заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, никому не удастся избежать заражения штаммом "Омикрон", но вакцинированные люди перенесут его легче.

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения объяснили, кто поддается наибольшему риску заражению новым штаммом "Омикрон".

Отметим, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон" может привести к цунами случаев.

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