Есть условие. Ученые объяснили, когда штамм "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты"

Китайские ученые выяснили в каких случаях штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты". Это происходит тогда, когда среди населения есть большое количество лиц, имеющих иммунитет к варианту "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс bioRxiv.

Указано, соответствующее исследование проводилось на сирийских хомяках.

В частности, выяснилось, что штамм "Дельта" является более жизнеспособным, чем "Омикрон", однако только в тех случаях, когда у большинства животных отсутствовал иммунитет к этому варианту.

Кроме этого, в ходе исследования стало известно, что заражение хомяков штаммом "Дельта" привело к потере веса на 4-10% к четвертому дню и на 10-17% к шестому.

Впрочем, заражение хомяков двумя разными запасами "Омикрона" не понесло за собой новой потери веса. Даже при введении высоких доз.

Также, по выводам специалистов, при наличии популяционного иммунитета штамм "Омикрон" на 10-20% превышал "Дельту" по степени скорости распространения.