"Омікрон" - не останній. Вчені попередили про появу нових штамів COVID-19

Американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони запевнили, що нові варіанти COVID-19 продовжуватимуть з'являтись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Чим швидше поширюється "Омікрон", тим більше можливостей для мутацій, які потенційно призводять до більшої кількості варіантів", - пояснив Леонардо Мартінес, епідеміолог інфекційних захворювань Бостонського університету.

Експерти заявляють, що кожна інфекція дає вірусу шанс мутувати, і "Омікрон", у порівнянні зі своїми попередниками, поширюється набагато швидше.

"Легкість, з якою він поширюється, збільшує ймовірність того, що вірус збережеться серед людей з ослабленою імунною системою, що дає йому більше часу для розвитку потужних мутацій", - зазначають вчені.

Фахівці наголошують на необхідності продовження заходів громадської охорони здоров'я.

Зокрема, мова йде про вакцинацію, носіння масок для стримування появи нових штамів.