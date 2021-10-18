Омеляна оправдали по делу о занижении доходов бюджета

Высший антикоррупционный суд Украины оправдал Владимира Омеляна по делу о занижении доходов бюджета. Дело касалось заниженных в 2018 году портовых тарифов и сборов на 20%, что привело у убыткам бюджета на 30,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что сегодня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала Омеляна невиновным в издании нормативно-правовых актов, которые снизили поступления бюджета в особо крупных размерах. Обвинения сняты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

"Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения", - говорится в сообщении.

Как заявили в НАБУ, прокурор не соглашается с приговором и обжалует его.