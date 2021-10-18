Омеляна виправдали у справі про заниження доходів бюджету

Вищий антикорупційний суд України виправдав Володимира Омеляна у справі про заниження доходів бюджету. Справа стосувалася занижених у 2018 році портових тарифів і зборів на 20%, що призвело до збитків бюджету на 30,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

Повідомляється, що сьогодні колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла виправдувальний вирок і визнала Омеляна невинним у виданні нормативно-правових актів, які знизили надходження бюджету в особливо великих розмірах. Звинувачення знято у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

"Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня проголошення", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в НАБУ, прокурор не погоджується з вироком і оскаржить його.