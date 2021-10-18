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Омеляна виправдали у справі про заниження доходів бюджету

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 11:59
Омеляна виправдали у справі про заниження доходів бюджету Фото: колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Вищий антикорупційний суд України виправдав Володимира Омеляна у справі про заниження доходів бюджету. Справа стосувалася занижених у 2018 році портових тарифів і зборів на 20%, що призвело до збитків бюджету на 30,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

Повідомляється, що сьогодні колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла виправдувальний вирок і визнала Омеляна невинним у виданні нормативно-правових актів, які знизили надходження бюджету в особливо великих розмірах. Звинувачення знято у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

"Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня проголошення", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в НАБУ, прокурор не погоджується з вироком і оскаржить його.

Нагадавши, Омеляна намагалися притягнути до відповідальності у справі про занижені Кабміном у 2018 році портові тарифи і збори на 20%. Сам він говорив, що це робилося для збільшення товаро- і вантажопотоку, після чого морська галузь зросла на більш ніж 20%.

У минулому році ВАКС закрив ще одну справу проти Омеляна у зв'язку із закінченням строків давності.

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Владимир Омелян Антікоррупційний суд
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