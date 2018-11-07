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Омелян просить Кабмін відправити у відставку главу "Укртраснбезпеки"

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 12:35
Фото: Ноняк Михайло (facebook.com-KSMaritimeAcademy)
Фото: Ноняк Михайло (facebook.com-KSMaritimeAcademy)

Мітингувальники під Міністерством інфраструктури вимагали відставки Михайла Нонянка

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що сьогодні, 7 листопада, повторно звернувся до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити  керівника "Укртраснбезпеки" Михайла Ноняка. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, з вимогою звільнити Ноняка під стіни Мінінфраструктури прийшли учасники організації "АвтоЄвроСила". Омелян наголосив, що розуміє обурення протестувальників і поділяє їх вимоги, оскільки вже раніше звертався з вимогою звільнити Ноняка.

"Я добре знаю ситуацію, яка склалася в "Укртрансбезпеці". Ситуація із видачею дозволів на здійснення вантажних перевезень є критичною, не в останню чергу через те, що їх продають замість того, щоб видавати перевізникам", - сказав Омелян.

 

Фото: мітинг біля МІУ (mtu.gov.ua)

Також він зазначив, що на ринку автобусних перевезень - безлад, оскільки "надалі відбувається здирництво з перевізників". Також міністру відомі факти неодноразових зловживань з боку працівників "Укртрансбезпеки" при габаритно-ваговому контролі вантажних автомобілів.

"Про всі ці факти я повідомляв правоохоронні органи, а також звертався до Кабміну з проханням про звільнення з посади очільника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка, яке не було підтримано", - сказав Омелян.

Він уточнив, що саме Кабмін може звільняти Ноняка, і міністр може лише вносити відповідне подання. Також Омелян закликав активістів повідомляти у поліцію про зловживання з боку працівників "Укртрансбезпеки" та керівника.

Нагадаємо, ще у травні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціював звільнення керівника "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Раніше, 11 квітня, Кабмін усунув Ноняка від посади і призначив службове розслідування. На сьогодні його поновлено на посаді.

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Новини України Служба безпеки УкраїниМІУВладимир Омелян
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