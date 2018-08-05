В МІУ розповіли про збитки портів Бердянська та Маріуполя через дії Росії

Заходи у порти Бердянська і Маріуполя зменшилися на 10%

Незаконно побудований Кримський міст та військово-морські сили Російської Федерації (РФ), використовуються Росією для зменшення заходів у порти Маріуполя (Донецька область) і Бердянська (Запорізька область). Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, в ефірі телеканалу "112 Україна".

Так за його словами, Бердянськ і Маріуполь відчувають певні проблеми у зв'язку з діями Росії.

"Але ситуація в регіоні стабільна, порти працюють. Одночасно ми працюємо з нашими партнерами, щоб аналогічні санкції було введено проти російських чорноморських портів", - повідомив міністр.

Омелян підкреслив, що це робиться, щоб дестабілізувати ситуацію в Азовському регіоні в Україні. Але міністр впевнений, що спільно з партнерами в регіоні, які є учасниками коаліції проти РФ, Росії не вдасться дестабілізувати ситуацію до кінця.

"Зараз опрацьовуються різні сценарії протидії Росії, аж до обмеження заходів у російські порти суден з європейською реєстрацією", - додав він.

За даними Омеляна, через дії РФ, спостерігається зменшення на 10% заходів у порти Бердянська та Маріуполя.

"Це суттєва цифра, ми зазнаємо збитків у сотні мільйонів гривень, але це прямі збитки. Якщо прорахувати соціально-економічний ефект, якщо ми порахуємо збитки судновласників, які змушені через дії російської сторони простоювати перед проходом Керченської затоки або перед заходом в Азовське море, то ці збитки є в рази вищими",- наголосив голова Мінінфраструктури.

"Це збитки не конкретно України. Це збитки кожної конкретної держави ЄС, які перевозять вантажі через Маріуполь і Бердянськ. Тому що час такого простою судна - це кілька тисяч доларів. Російська сторона повинна буде компенсувати всі ці збитки. З Росією можна говорити або мовою зброї, або мовою санкцій. Іншої альтернативи немає, тому що ми бачимо, що ця країна повністю "злетіла з котушок", - зауважив Омелян.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ задля зняття російської блокади в Азовському морі.