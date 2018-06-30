Омелян планирует обратиться в ГПУ из-за ситуации с украинскими туристами в Тунисе

Омелян будет рекомендовать МЭРТ лишить туроператора "Oasis Travel" лицензии

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) из-за ситуации с украинскими туристами, которые застряли в Тунисе. Об этом Омелян заявил в эфире "112 Украина".

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Министерству экономического развития и торговли лишить туроператора ("Oasis Travel", - ред.) лицензии, безусловно, что у нас будет обращение в Генпрокуратуру, чтобы открыли уголовное дело, так как мы имеем дело с банальным мошенничеством", - заявил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас около 800 украинских туристов не могут вылететь из Туниса.

Как сообщал Омелян, туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и до сих пор не оплатил долг. Из-за этого возникли проблемы с вылетом украинских туристов из Туниса в Украину. Сейчас туристы ожидают вылета уже третий день. Решить ситуацию планируют в понедельник, 2 июля. До єтого времени, туроператор обязался разместить украинцев в отелях Туниса за собственный счет.