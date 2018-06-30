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Омелян планує звернутися до ГПУ через ситуацію з українськими туристами в Тунісі

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 15:57
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Омелян рекомендуватиме МЕРТ позбавити туроператора "Oasis Travel" ліцензії

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про намір звернутися до Генеральної прокуратури України (ГПУ) через ситуацію з українськими туристами, які застрягли в Тунісі. Про це Омелян заявив в ефірі "112 Україна".

"Це обурливий випадок. Я буду рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі позбавити туроператора ("Oasis Travel", - ред.) ліцензії, безумовно, що в нас буде звернення до Генпрокуратури, щоб відкрили карну справу, бо ми маємо справу з банальним шахрайством", - заявив Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наразі близько 800 українських туристів не можуть вилетіти з Тунісу.

Як повідомляв Омелян, туроператор "Oasis Travel" заборгував перевізнику "Bravo" більше мільйона доларів і досі не сплатив борг. Через це виникли проблеми з вильотом українських туристів з Тунісу до України. Наразі туристи очікують на виліт вже третій день. Вирішити ситуацію планують у понеділок, 2 липня. До того часу, туроператор зобов'язався розмістити українців у готелях Тунісу за власний кошт.

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Теги публікації: ГПУ, Тунис, туристы, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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