Омбудсмены попросят Путина и Зеленского о помиловании осужденных

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Пока фамилии людей, о которых говорили омбудсмены, не разглашаются

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обсудили вопросы помилования ряда удерживаемых лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, омбудсмены обсудили вопрос о помиловании некоторых лиц, которые удерживаются в Украине и Российской Федерации. Однако, фамилии этих людей пока не разглашаются.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны (РФ - ред.) о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - заявила Денисова на брифинге.

Кроме того, российский омбудсмен Москалькова отметила, что в ходе встречи была определена дорожная карта по возвращению пленных.

"Мы наметили дорожную карту взаимодействия. Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что будут решены судьбы людей, они смогут вернуться домой", - добавила она.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в течение месяца может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, данные договоренности были достигнуты во время встречи в нормандском формате в Париже.