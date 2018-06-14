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Омбудсмены Украины и России обменялись списками из 34 заключенных

НовостиОбщество    14.06.2018 - 13:38
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Первый совместный визит состоится 16 июня в Омск

Омбудсмен Украины Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками из 34 заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, первый совместный визит омбудсменов в рамках мониторинга условий содержания заключенных состоится 16 июня, они посетят Омск.

"Мы обменялись списками из 34 человек. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан Украины и России на территории государств в рамках договоренностей президентов состоится в субботу 16 июня в Омске", - сказала Москалькова.

По ее словам, украинская коллега намерена посетить полуостров Крым, на территории которого находится в заключении украинец Владимир Балух, а также военнослужащие Евгений Панов, Владимир Дудко и Алексей Бессарабов.

Напомним,9 июня пПрезидент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Денисова, политзаключенные в РФ, список  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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