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Омбудсмени України і Росії обмінялися списками з 34 ув'язнених

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 13:38
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Перший спільний візит відбудеться 16 червня в Омськ

Омбудсмен України Людмила Денисова та її російська колега Тетяна Москалькова обмінялися списками з 34 ув'язнених. Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, перший спільний візит омбудсменів у рамках моніторингу умов утримання ув'язнених відбудеться 16 червня, вони відвідають Омська.

"Ми обмінялися списками з 34 осіб. Перший наш спільний візит в рамках моніторингу утримання під вартою громадян України і Росії на території держав в рамках домовленостей президентів відбудеться в суботу 16 червня в Омську", - сказала Москалькова.

За її словами, українська колега має намір відвідати півострів Крим, на території якого знаходиться в ув'язненні українець Володимир Балух, а також військовослужбовці Євген Панов, Володимир Дудко і Олексій Бессарабов.

Нагадаємо,9 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв'язнів.

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Теги публікації: список, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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