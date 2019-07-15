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Омбудсмены Украины и РФ согласовали допуск независимых врачей к политзаключенным

Новости » Политика    15.07.2019 - 15:12
Омбудсмены Украины и РФ согласовали допуск независимых врачей к политзаключенным
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмены договорились о допуске врачей к Бекирову, Грибу, Балуху, Дудке и Клыху

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой договорились о допуске независимых врачей к украинским политзаключенным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офиса омбудсмена в Украине в Facebook.

В частности, речь идет о Эдеме Бекирове, Павле Грибе, Владимире Балухе, Владимире Дудке и Станиславе Клыхе.

"Мы достигли договоренности по отдельным гражданам, которые находятся в местах лишения свободы по поводу обеспечения медицинской помощи. Отдельно рассмотрели вопросы Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клыха. Мы договорились, что госпожа Москалькова рассмотрит вопрос предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан", - заявила Денисова.

Кроме того, Денисова и Москалькова обсудили механизм возвращения украинцев, которые находятся в Российской Федерации и аннексированном Крыму.

"По Эдему Бекирову мы проговорили ситуацию, что есть необходимость [обследования] независимым доктором во исполнение решения ЕСПЧ, который принял такое решение 10 июля. В этом направлении мы тоже будем работать", - отметила украинский омбудсмен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию освободить всех украинских политзаключенных

Кроме того,  Европейский парламент на этой неделе проведет дебаты и голосование за резолюцию по украинским политическим заключенным в Российской Федерации.

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