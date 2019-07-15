Омбудсмени України і РФ узгодили допуск незалежних лікарів до політв'язнів

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмени домовилися про допуск лікарів до Бекірова, Гриба, Балуха, Дудке і Клиха

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова в ході переговорів з російським омбудсменом Тетяною Москальковой домовилися про допуск незалежних лікарів до українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу омбудсмена в Україні Facebook.

Зокрема, мова йде про Едема Бекирова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Володимира Дудка та Станіслава Клиха.

"Ми досягли домовленості з окремим громадянам, які перебувають у місцях позбавлення волі щодо забезпечення медичної допомоги. Окремо розглянули питання Едему Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Володимира Дудки і Станіслава Клиха. Ми домовилися, що пані Москалькова розгляне питання надання незалежних лікарів, щоб обстежити наших громадян", - заявила Денисова.

Крім того, Денисова і Москалькова обговорили механізм повернення українців, які перебувають в Російській Федерації і аннексированном Криму.

"Щодо Едема Бекірова ми обговорили ситуацію, що є необхідність [обстеження] незалежним лікарем на виконання рішення ЄСПЛ, який прийняв таке рішення 10 липня. У цьому напрямку ми теж будемо працювати", - зазначила український омбудсмен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію звільнити всіх українських політв'язнів.

Крім того, Європейський парламент на цьому тижні проведе дебати і голосування за резолюцію з українським політичним в'язням у Російської Федерації.