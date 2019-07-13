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США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных

Новости » Политика    13.07.2019 - 17:03
США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных
Фото: посольство США (ua.usembassy.gov)

Также посольство США выразило поддержку Олегу Сенцову

Посольство США в Украине призвало Россию освободить всех украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

Также посольство США выразило поддержку политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Украины призвало освободить Сенцова. Сегодня, 13 июля, Сенцову исполнилось 43 года. Он шестой раз встречает день своего рождения в заключении в российской колонии.

Добавим, Европейский парламент на следующей неделе проведет дебаты и голосование за резолюцию по украинским политическим заключенным в Российской Федерации.

Ранее Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект №8205 о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами. За документ после ряда провальных попыток проголосовали 235 народных депутатов.

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