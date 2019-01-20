У омбудсмена просят расследовать случаи смерти на КПВВ на Донбассе

Фото: Павел Лисянский (facebook.com/pavllis)

Лисянский просит прокуратуру расследовать последние случаи смерти на КПВВ

Представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом Лисянский рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что в прокуратуру Донецкой области направили письмо с просьбой открыть уголовные дела и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Я сразу на это отреагировал. Я считаю, что…это все произошло из-за того что незаконные вооруженные формирования захватили власть на тех территориях… У нас уже была такая практика…когда дети подорвались на мине. Тогда они внесли данные в реестр", - сказал он и добавил, что случаи смерти на КПВВ просят квалифицировать по статье 135 (оставление в опасности) Криминального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ под оккупированной Горловкой умерли три человека. По предварительной информации, мужчины умерли от сердечного приступа.

До этого 5 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную территорию умерли 2 человека.