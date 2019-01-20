ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

У омбудсмена просят расследовать случаи смерти на КПВВ на Донбассе

Новости » Общество    20.01.2019 - 16:25
У омбудсмена просят расследовать случаи смерти на КПВВ на Донбассе
Фото: Павел Лисянский (facebook.com/pavllis)

Лисянский просит прокуратуру расследовать последние случаи смерти на КПВВ

Представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом Лисянский рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что в прокуратуру Донецкой области направили письмо с просьбой открыть уголовные дела и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Я сразу на это отреагировал. Я считаю, что…это все произошло из-за того что незаконные вооруженные формирования захватили власть на тех территориях… У нас уже была такая практика…когда дети подорвались на мине. Тогда они внесли данные в реестр", - сказал он и добавил, что случаи смерти на КПВВ просят квалифицировать по статье 135 (оставление в опасности) Криминального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ под оккупированной Горловкой умерли три человека. По предварительной информации, мужчины умерли от сердечного приступа.

До этого 5 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную территорию умерли 2 человека.

 

Боевики на Донбассе продолжают нарушать отвод тяжелого вооружения Украина восстановит Донецкий аэропорт, - Порошенко
Новости Украины ДонбассомбудсменКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь