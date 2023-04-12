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Омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою військового

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео, на якому російські окупанти страчують українського військовополоненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Він зазначив, що надіслав листи зі зверненнями до Верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини", - заявив омбудсмен.

Також Лубінець звернувся до всіх колег-омбудсменів, аби вони продовжили у своїх країнах лобіювати питання підтримки України, а парламенти визнали Росію країною-терористом, російську агресії - геноцидом українців.

На думку омбудсмена, окупанти оприлюднили відео з трьох причин:

  • це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи;
  • "хрещення кров'ю": ймовірно, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії і знімали все на камери;
  • це елемент залякування своїх військових, насамперед, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними чинитимуть так само.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Пізніше журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого. На відео відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що окупанти повинні відповідати за свої злочини.

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