Омбудсмен запросив комісію ООН у звільнені міста, щоб побачити ознаки геноциду українців

Міжнародній комісії ООН необхідно відвідати звільнені ЗСУ населені пункти або населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту, щоб побачити ознаки геноциду українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що "не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид". Тому вважаю за доцільне нагадати, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього чітко дає пояснення, що ж вважається геноцидом", - йдеться у повідомленні.
Далі Лубінець навів п'ять форм ознак геноциду:
"Якщо міжнародній комісії ООН цих фактів не достатньо, щоб визнати очевидні речі, то запрошую її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту", - написав омбудсмен.
За його словами, там все одразу стане очевидним.
Вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.
За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ООН демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".
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