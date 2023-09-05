Омбудсмен запросив комісію ООН у звільнені міста, щоб побачити ознаки геноциду українців

"Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що "не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид". Тому вважаю за доцільне нагадати, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього чітко дає пояснення, що ж вважається геноцидом", - йдеться у повідомленні.

Далі Лубінець навів п'ять форм ознак геноциду:

Перша формою цього воєнного злочину - вбивство членів певної групи осіб. В самій же ООН повідомляли, що нині в Україні загинули 9 444 цивільних громадяни;

Другою формою геноциду є нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам певної групи. Тут число ще більше. Через російську збройну агресію майже 17 000 осіб зазнали поранень;

Третя форма геноциду це - створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення. Лубінець привів у приклад масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі взимку та підрив Каховської ГЕС, наслідки чого можуть бути катастрофічними;

Четвертою формою геноциду називають унеможливлення народження дітей в середовищі групи. Нині в Україні, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни зареєстрували 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими війковими;

П'ятою формою знищення народу є саме насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Лише за офіційною інформацією з порталу "Діти війни" росіяни депортували або примусово перемістили 19 546 українських дітей.

"Якщо міжнародній комісії ООН цих фактів не достатньо, щоб визнати очевидні речі, то запрошую її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту", - написав омбудсмен.

За його словами, там все одразу стане очевидним.

Заява ООН

Вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ООН демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".