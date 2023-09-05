Омбудсмен пригласил комиссию ООН в освобожденные города, чтобы увидеть признаки геноцида украинцев

"Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид". Поэтому считаю целесообразным напомнить, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом", - говорится в сообщении.

Далее Лубинец привел пять форм признаков геноцида:

Первая форма этого военного преступления - убийство членов определенной группы лиц. В самой же ООН сообщали, что сейчас в Украине погибли 9 444 гражданских гражданина;

Второй формой геноцида является нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. Здесь число еще больше. Из-за российской вооруженной агрессии почти 17 000 человек получили ранения;

Третья форма геноцида это - создание членам группы условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее уничтожение. Лубинец привел в пример массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре зимой и подрыв Каховской ГЭС, последствия чего могут быть катастрофическими;

Четвертой формой геноцида называют невозможность рождения детей в среде группы. Сейчас в Украине, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными;

Пятой формой уничтожения народа является именно насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Только по официальной информации с портала "Дети войны" россияне депортировали или принудительно переместили 19 546 украинских детей.

"Если международной комиссии ООН этих фактов не достаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта", - написал омбудсмен.

По его словам, там все сразу станет очевидным.

Заявление ООН

Вчера глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ООН демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".