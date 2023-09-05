Омбудсмен пригласил комиссию ООН в освобожденные города, чтобы увидеть признаки геноцида украинцев

Международной комиссии ООН необходимо посетить освобожденные ВСУ населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта, чтобы увидеть признаки геноцида украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид". Поэтому считаю целесообразным напомнить, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом", - говорится в сообщении.
Далее Лубинец привел пять форм признаков геноцида:
"Если международной комиссии ООН этих фактов не достаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта", - написал омбудсмен.
По его словам, там все сразу станет очевидным.
Вчера глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.
По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ООН демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".
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