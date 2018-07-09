Омбудсмен внесла зауваження до закону про сімейну медицину

Також Денісова внесла зауваження до ще кількох законопроектів, які має розглянути парламент до 13 липня

Уповноважений верховної Ради з прав людини Людмила Денісова внесла свої зауваження до кількох законопроектів, які має розглянути парламент з 10 по 13 липня. Зокрема, закон про сімейну медицину серед них, передає прес-служба омбудсмена.

Зазначається, що на думку омбудсмена законопроект "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" потребує доопрацювання проект з урахуванням прийнятого закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Йдеться про частину законопроекту щодо забезпечення реалізації програми медичних гарантій, складовою якої є первинна медична допомога.

"Крім того, значна частина положень законопроекту визначена, зокрема, у законі України "Основи законодавства про охорону здоров’я України" і не потребує дублювання", - повідомляє прес-служба.

Денісова має зауваження і до до статті 11 законопроекту "Про управління об’єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам, передбачає надання житла без дотримання списків.

"На переконання Уповноваженого, такий механізм є порушенням житлового законодавства та прав громадян, які включені до списків черговиків раніше", - зазначає прес-служба.

А щодо законопроекту "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку", Денісова вказує, що в тексті документа слова та цифри "поверховістю 16 та більше поверхів" варто замінити на "поверховістю 3 та більше поверхів".

Зокрема, омбудсмен вказує, що положення, які передбачають встановити 7-річну заборону на відчуження земельних ділянок, що одержані громадянами в порядку безоплатної приватизації, передачу їх в користування третім особам, зміну їх цільового призначення (запропонована нова редакція частини першої статті 111 Земельного кодексу України) суперечать нормам Конституції України.

Також Денісова не підтримує законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист".

"Відповідно до вимог частини 3 статті 131-2 Конституції України, захист від кримінального обвинувачення здійснюється виключно адвокатом", - додали в прес-службі омбудсмена.

Нагадаємо, наприкінці червня 2018 року на спільному засіданні комітету з питань охорони здоров'я та комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухають звіт Міністерства охорони здоров'я України про хід медичної реформи.