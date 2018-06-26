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Комітети Ради заслухають звіт МОЗ про хід медичної реформи

НовиниПолітика    26.06.2018 - 12:19
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Спільне засідання комітетів, на якому заслухають звіт, відбудеться наступного тижня

На спільному засіданні комітету з питань охорони здоров'я та комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухають звіт Міністерства охорони здоров'я України про хід медичної реформи. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

"Відповідно до статті 45 закону "Про комітети Верховної ради України" та взаємною згодою між Комітетом Верховної ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та комітетом Верховної ради України з питань охорони здоров'я  буде заслухано звіт Міністерства охорони здоров'я України про хід медичної реформи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що метою проведення цього засідання є вивчення проблемних питань, пов’язаних із запровадженням медреформи у країні.

"На зазначений захід запрошені народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Фонду соціального страхування, наукових установ, медичних закладів та геріатричних інтернатів, засобів масової інформації", - інформує прес-служба.

Вказано, що спільне засідання відбудеться 4 липня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 18/2, кімната №12, о 14:30.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що заяви про неправильність медичної реформи є нав'язаними та безпідставними.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, реформи, комитет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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