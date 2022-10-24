Український омбудсмен закликав прийняти санкції щодо російського Червоного Хреста

Російський Червоний хрест потрібно виключити з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця та заборонити використовувати його емблему. Підставою для цього є збір коштів, який РЧХ об’явив на підтримку сімей мобілізованих окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського омбудсмена Дмитра Лубинця в Telegram.
Омбудсмен відправив заяву до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця та Міжнародного комітету Червоного хреста з чіткими вимогами.
Він наполягає на необхідності визнання діяльності РЧХ такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФТЧХ, а також:
Нагадаємо, що 17 жовтня представники Червоного хреста не приїхали на лінію розмежування, де мала відбутись зустріч з українською делегацією. В той же день керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не бачить готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських полонених.