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Український омбудсмен закликав прийняти санкції щодо російського Червоного Хреста

Фото: омбудсмен України закликав до санкцій проти РЧХ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російський Червоний хрест потрібно виключити з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця та заборонити використовувати його емблему. Підставою для цього є збір коштів, який РЧХ об’явив на підтримку сімей мобілізованих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського омбудсмена Дмитра Лубинця в Telegram.

Омбудсмен відправив заяву до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця та Міжнародного комітету Червоного хреста з чіткими вимогами.

Він наполягає на необхідності визнання діяльності РЧХ такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФТЧХ, а також:

  • виключити Російський Червоний хрест з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця (МФТЧХ, МКЧХ);
  • заборонити використання емблеми Червоного хреста та Червоного півмісяця через імітацію діяльності згідно принципів Міжнародного руху, віроломство та неправомірне її використання;
  • припинити міжнародне фінансування Російського Червоного хреста та МКЧХ в Російській Федерації.

Нагадаємо, що 17 жовтня представники Червоного хреста не приїхали на лінію розмежування, де мала відбутись зустріч з українською делегацією. В той же день керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не бачить готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських полонених.

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