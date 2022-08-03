ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Омбудсмен спрогнозировал возможные последствия признания "террористами" полка "Азов"

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 16:50
Омбудсмен спрогнозировал возможные последствия признания "террористами" полка "Азов" Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Таким образом Кремль пытается вывести военнопленных полка "Азов" из-под действия Третьей Женевской конвенции и применить к военнопленным уголовное преследование на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Если упростить, то Россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным. Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействие применению к военнопленным бессудных казней, пыток, а также жестокому обращению. Россия прекратит предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другой информации", - рассказал он, имея в виду первый аспект.

Что касается второго, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека объяснил, что в таком случае в России могут применить к военнопленным уголовное преследование в рамках общеуголовного права на территории Российской Федерации.

"То есть, на территории Российской Федерации военнопленных будут судить как террористов только за принадлежность к организации, независимо от действий, которые конкретные военнослужащие совершали. Также применение таких норм может происходить и к гражданским лицам, если они оказывали помощь или иным образом взаимодействовали с полком" Азов", - объяснил Лубинец.

Наказание в РФ по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в разведке рассказали, что Россия намеренно пытается сделать "Азов" "неонацистским полком" в глазах иностранных СМИ благодаря собственным нарративам и пропаганде. Таким образом, Кремль скрывает военные преступления своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азов
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении