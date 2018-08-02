Омбудсмен сообщила об избиении детей в приюте в Волынской области

К расследованию подключилась полиция

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об избиении детей в приюте в городе Рожище Волынской области. Об этом омбудсмен написал в своем Facebook.

Так, следы избиения и крови на одежде были обнаружены у десяти детей.

"Во время мониторингового визита в приют для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у десяти детей обнаружили следы избиения и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

"Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным из режима, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора их трогал за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась - сказала, что они все выдумывают", - написала уполномоченный.

По этому поводу Денисова обратилась к первому заместителю министра внутренних дел Сергею Яровому. Указано, что работники Нацполиции уже работают на месте. Кроме того, омбудсмен договорилась с губернатором Волынской области Александром Савченко о месте, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не поддавались никакому давлению.

Уполномоченный подчеркнула, что ни один из сотрудников приюта не сообщил о ситуации в учреждении. Она добавила, что к расследованию должна подключиться прокуратура.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после пропажи детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", - добавила Денисова.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в Украине в каждом пятом детском оздоровительном заведении нарушают санитарные требования. В июле в Донецкой области закрыли детский лагерь "Ястребок", в котором отравился 91 человек, из них 76 детей. Денисова назвала это самым масштабным отравлением за последние годы.