В Украине каждое пятое детское оздоровительное заведение нарушает сантребования

В течение июня 2018 года из-за выявленных нарушений не открылось 25 заведений

Госпродпотребслужба Украины с начала оздоровительной кампании провела 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей и установила их нарушения в 2283 (22%) учреждениях. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко.

Во время проверок были установлены следующие нарушения: несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил, отсутствие согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, непроведение дезинфекционных мероприятий, незавершение ремонтных работ, ненадлежащее состояние холодильного оборудования пищеблоков, несвоевременное прохождение медосмотров работниками и допуск к работе без прохождения медосмотров

Также было зафиксировано несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках, нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных в учреждениях оздоровления пищевых продуктов, нарушения в организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушения правил хранения пищевых продуктов, отсутствие документов, удостоверяющих их качество и безопасность, использование пластмассовой посуды многоразового использования

В Госпродпотребслужбе отметили, что в течение июня 2018 года в связи с выявлением нарушений не открылось 25 заведений оздоровления и отдыха, в то же время без согласования со службой было открыто 42 учреждения.

Напомним, в июле в Донецкой области закрыли детский лагерь "Ястребок", в котором отравился 91 человек, из них 76 детей.