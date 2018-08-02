Омбудсмен повідомила про побиття дітей у притулку у Волинській області

До розслідування долучилася поліція

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Про це омбудсмен написала у своєму Facebook.

Так, сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей.

"Під час моніторингового візиту до притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох дітей виявили сліди побиття та крові на одежі. Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у притулку перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.

"Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - написала уповноважений.

З цього приводу Денісова звернулася до першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Вказано, що працівники Нацполіції уже працюють на місці. Крім того, омбудсмен домовилася з губернатором Волинської області Олександром Савченком про місце, куди можна буде перевести дітей і забезпечити їхній психологічний спокій, аби вони не зазнали жодного тиску.

Уповноважений підкреслила, що жоден із співробітників притулку не повідомив про ситуацію у закладі. Вона додала, що до розслідування має підключитися прокуратура.

"Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після пропажі дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу", - додала Денісова.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, в Україні в кожному п'ятому дитячому оздоровчому закладі порушують санітарні вимоги. У липні в Донецькій області закрили дитячий табір "Яструбок", в якому отруїлася 91 людина, з них 76 дітей. Денісова назвала це наймасштабнішим отруєнням за останні роки.