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Омбудсмен розповів, що робити батькам, якщо в школі порушують закон про мову

Субота 03 лютого 2024 18:56
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Омбудсмен розповів, що робити батькам, якщо в школі порушують закон про мову Ілюстративне фото: омбудсмен розповів, що робити батькам, якщо в школі порушують закон про мову (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Попри прийнятий закон про мову в Україні все ще досить часто трапляються випадки його порушення у закладах освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

За його словами, іноді вчителі можуть використовувати недержавну мови під час виховних годин, батьківських зборів. На випускних вечорах або святах можуть використовуватись російськомовні пісні та фрагменти кінофільмів.

У такому випадку Кремінь радить в першу чергу звертатися безпосередньо до вчителя, класного керівника, завуча чи директора школи та намагатись вирішити проблему.

"Якщо педагог та адміністрація школи і далі порушують мовне законодавство, пропоную звертатися до нас. На нашому сайті є алгоритм подання скарги та форма для цього", - заявив він.

Омбудсме зауважив, щовідповідальність за дотримання мовного закону лежить на керівнику і директору школи.

"Проте ми не єдина інституція, яка захищає українську мову. Такі функції також визначені за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування", - сказав він.

Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.

Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

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