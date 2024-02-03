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Омбудсмен рассказал, что делать родителям, если в школе нарушают закон о языке

Суббота 03 февраля 2024 18:56
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Омбудсмен рассказал, что делать родителям, если в школе нарушают закон о языке Иллюстративное фото: омбудсмен рассказал, что делать родителям, если в школе нарушают закон о языке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на принятый закон о языке в Украине, все еще довольно часто случаются случаи его нарушения в учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

По его словам, иногда учителя могут использовать негосударственные языки во время воспитательных часов, родительских собраний. На выпускных вечерах или праздниках могут использоваться русские песни и фрагменты кинофильмов.

В таком случае Кремень советует в первую очередь обращаться непосредственно к учителю, классному руководителю, завучу или директору школы и пытаться решить проблему.

"Если педагог и администрация школы и дальше нарушают языковое законодательство, предлагаю обращаться к нам. На нашем сайте есть алгоритм подачи жалобы и форма для этого", - заявил он.

Омбудсме заметил, что ответственность за соблюдение языкового закона лежит на руководителе и директоре школы.

"Однако мы не единственный институт, который защищает украинский язык. Такие функции также определены за органами исполнительной власти, органами местного самоуправления", - сказал он.

Напомним, что Кремень сообщал, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93%.

В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.

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