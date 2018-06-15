Омбудсмен РФ заявила, что Денисову не пустили к Сенцову из-за нарушения договоренности

Денисова находится в РФ, где планирует посетить украинских политзаключенных

Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в России не пустили к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову из-за нарушения договоренности. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс-Урал".

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова также заявила, что Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное учреждение.