Омбудсмен РФ заявила, що Денісову не пустили до Сенцова через порушення домовленості

Денісова знаходиться в РФ, де планує відвідати українських політв'язнів

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову в Росії не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова через порушення домовленості. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомляє "Інтерфакс-Урал".

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денісова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона - тут. У порушенні нашої домовленості Денісова приїхала зараз в Салехард, де утримується Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова також заявила, що Денісова дзвонила їй з вимогою пустити її до Сенцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.