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Інтерв'ю

Омбудсмен РФ заявила, що Денісову не пустили до Сенцова через порушення домовленості

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 12:25
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)

Денісова знаходиться в РФ, де планує відвідати українських політв'язнів

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову в Росії не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова через порушення домовленості. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомляє "Інтерфакс-Урал".

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денісова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона - тут. У порушенні нашої домовленості Денісова приїхала зараз в Салехард, де утримується Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова також заявила, що Денісова дзвонила їй з вимогою пустити її до Сенцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

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Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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