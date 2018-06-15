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Денисовой отказали во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию в Лабытнанги

НовостиПолитика    15.06.2018 - 11:32
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Чиновник ФСИН отказал украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым

Уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное учреждение. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

По словам Денисовой, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, который и заявил о невозможности при любых обстоятельствах провести встречу с Сенцовым.

"Он ничего мне не сообщил, почему именно отказывает. Когда я спросила, в каком состоянии Сенцов сейчас, он сказал, что не будет рассказывать об этом, предоставлять любую информацию", - отметила Денисова.

После этого ее попросили покинуть территорию колонии в Лабытнанги. Денисова также сообщила, что уже позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой и ждет ответа.

 

 

Опубліковано Людмилою Денісовою 15 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова прибыла в колонию к Сенцову.  

 

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Теги публикации: Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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