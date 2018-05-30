Омбудсмен РФ передумала ехать к Сенцову

Москалькова в режиме видеоконференцсвязи свяжется с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передумала ехать на встречу с политзаключенным в российской колонии украинским режиссером Олегом Сенцовым и намерена поговорить с ним по видеосвязи. Об этом передает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Москалькова в режиме видеоконференцсвязи свяжется с Сенцовым. Так, по ее словам, она сможет увидеть, "каково его состояние здоровья".

Москалькова сообщила, что сложность с личным посещением Сенцова заключается в том, что в регионе разлилась река, и добраться непосредственно до колонии можно только на вертолете.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой посодействовать ее визиту к Сенцова.



