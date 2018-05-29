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Денисова просит советника президента РФ посодействовать ее визиту к Сенцову

НовостиПолитика    29.05.2018 - 19:40
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Советник президента РФ просит в ответ дать возможность встретиться с Вышинским

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к советника президента России Михаила Федотова с просьбой посодействовать ее визита к политзаключенному Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Федотов обратился к Денисовой с просьбой посодействовать его визиту к задержанному в Украине и обвиняемого в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"В ответ Людмила Денисова попросила советника президента РФ способствовать визиту уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в исправительной колонии в г. Лабытнанги РФ, где сейчас находится украинец Олег Сенцов", - говорится в сообщении.

Также Денисова сообщила, что направила обращение в компетентные органы государственной власти Украины по поводу возможного визита представителей РФ к Кириллу Вышинскому.

Напомним, ранее стало известно, что омбудсмен вызывает заместителя министра юстиции Сергея Петухова для предоставления объяснений по "делу Сенцова и Кольченка".

 

В РФ заявили, что не получали предложений об обмене Сенцова на Вышинского МИД Украины не исключает обмен Сенцова на руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского
Теги публикации: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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