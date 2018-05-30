Омбудсмен РФ передумала їхати до Сенцова

Москалькова в режимі відеоконференцзв'язку зв'яжеться з Сенцовим

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова передумала їхати на зустріч з політв'язнем у російській колонії українським режисером Олегом Сенцовым і має намір поговорити з ним по відеозв'язку. Про це передає "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Москалькова в режимі відеоконференцзв'язку зв'яжеться з Сенцовим. Так, за її словами, вона зможе побачити, "який його стан здоров'я".

Москалькова повідомила, що складність з особистим відвідуванням Сенцова полягає в тому, що в регіоні розлилася річка, і дістатися безпосередньо до колонії можна тільки на вертольоті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до Сенцова.



