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Омбудсмен РФ передумала їхати до Сенцова

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 15:37
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Москалькова в режимі відеоконференцзв'язку зв'яжеться з Сенцовим

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова передумала їхати на зустріч з політв'язнем у російській колонії українським режисером Олегом Сенцовым і має намір поговорити з ним по відеозв'язку. Про це передає "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Москалькова в режимі відеоконференцзв'язку зв'яжеться з Сенцовим. Так, за її словами, вона зможе побачити, "який його стан здоров'я".

Москалькова повідомила, що складність з особистим відвідуванням Сенцова полягає в тому, що в регіоні розлилася річка, і дістатися безпосередньо до колонії можна тільки на вертольоті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до Сенцова.

Держдеп США закликав РФ звільнити політичних ув'язнених в Криму Денісова просить радника президента РФ посприяти її візиту до Сенцова
Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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