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Интервью

Омбудсмен РФ обещает Денисовой передать информацию о состоянии здоровья Сенцова

НовостиОбщество    15.06.2018 - 14:32
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Ведутся переговоры о том, чтобы Олега Сенцова осмотрели независимые врачи

Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова обещает Уполномоченному Верховной рады (ВР) Украины по правам человека Людмиле Денисовой передать информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - сообщает Людмила Денисова.

Так, по словам Уполномоченного, в последнем телефонном разговоре Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Людмилы Денисовой с Олегом Сенцовим.

Также, омбудсмен отмечает, что ведутся переговоры о том, чтобы Олега Сенцова осмотрели независимые врачи.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковою и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - говорит Денисова.

Напомним, что ранее сегодня Уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.

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Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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