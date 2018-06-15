Омбудсмен РФ обещает Денисовой передать информацию о состоянии здоровья Сенцова

Ведутся переговоры о том, чтобы Олега Сенцова осмотрели независимые врачи

Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова обещает Уполномоченному Верховной рады (ВР) Украины по правам человека Людмиле Денисовой передать информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - сообщает Людмила Денисова.

Так, по словам Уполномоченного, в последнем телефонном разговоре Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Людмилы Денисовой с Олегом Сенцовим.

Также, омбудсмен отмечает, что ведутся переговоры о том, чтобы Олега Сенцова осмотрели независимые врачи.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковою и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - говорит Денисова.

Напомним, что ранее сегодня Уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.